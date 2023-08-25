مضيف الصدر يقدم خدماته لزائري أربعينية الإمام الحسين (فيديو)

اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ان مضيف آل الصدر يقدم خدماته لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مضيف آل الصدر الكرام يقدم خدماته لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بإشراف مباشر من قبل مقتدى الصدر في النجف الأشرف / الحنانة ليلة التاسع من شهر صفر الخير ١٤٤٥".