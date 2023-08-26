ضربوه وحاولوا سحب سلاحه.. اشخاص يعتدون على منتسب أمني في نينوى (فيديو)

وبحسب مقطع فيديوي حصلت عليه السومرية نيوز، فإن "سبعة أشخاص اعتدوا على منتسب أمني (شرطي)، ووجهوا له عدة ضربات، في إحدى محطات الوقود بمدينة الموصل في محافظة نينوى.ووثق الفيديو، محاولات الأشخاص، سحب السلاح الشخصي للمنتسب بالقوة، وسط انظار عدد من المواطنين.بدوره، قال مراسلنا، إن مجموعة من المواطنين اعتدوا على منتسب أمني في محطة وقود وحاولوا سحب سلاحه.وأضاف، أن أحد المعتدين على المنتسب حاول تعبئة سيارته بالوقود، الا انه لا يملك بطاقة وقودية، وهو ما أدى لحصول شجار مع المنتسب الأمني.