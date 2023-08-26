تحذيرات من فخ "عصابات التعيينات" في العراق

وذكر المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم رصد مجموعة شائعات تروج لها عصابات النصب والاحتيال بحجة وجود تعيينات في وزارت الدولة والدوائر الامنية الحساسة مقابل اموال تصل الى 10 الاف دولار امريكي تدفع مقدما".وأضاف، ان "هذه العصابات تستخدم اساليب جديدة في طريقة الترويج لشائعاتهم من خلال نشر روابط وهمية لتقديم المعاملات وكذلك في طريقة استلام المبالغ لتجنب كشفهم او معرفة عناوينهم".واشار المركز الى أن "الجهات المعنية أكدت عدم وجود تعيينات في اي وزارة وان وجدت فتنشر على المواقع الرسمية للوزارات او عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي".واوضح ان "كل من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني لا توجد حاليا تعيينات فيها، لان الدرجات خصصت لعودة المفسوخة عقودهم".ودعا المركز المواطنين الى "ضرورة الابلاغ مع هذه العصابات وعدم التهاون معهم من خلال ارقام الخطوط الساخنة للاجهزة الامنية والنزاهة".