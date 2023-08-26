زيارة الأربعين.. افتتاح مواقع جديدة في النجف وكربلاء لاستيعاب زخم الزائرين

وقال مسؤول إعلام العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم إنَّ العتبة وضعت جميع الخطط اللازمة لتقديم مختلف الخدمات للزائرين من خلال اللجنة العليا لتنظيم وإحياء المناسبات الدينية.وأضاف أنَّ خطة العتبة ركزت على جانب مهم وهو إيواء الزائرين، إذ هيأت 16 قاعة داخل مدينة النجف وخارجها، إضافة إلى صحن فاطمة الزهراء (ع) الذي يستوعب 30 ألف زائر، كما أنَّ هناك 15 ألف متر مربع ضمن مشروع التوسعة المحيط بالصحن الحيدري الشريف، تمت تهيئتها وتغطيتها بمسقفات لإيواء الزائرين بشكل مؤقت، إذ تشكل هذه المساحة المرحلة الأولى من توسعة الصحن الحيدري التي من المؤمل أن تصل إلى 75 ألف متر مربع من الجهات الأربع للصحن الشريف.وتابع أنَّ مضيف العتبة وضع خطة لتوزيع وجبات الطعام للزائرين من خلال فتح 12 منفذاً للتوزيع في محيط الصحن الحيدري الشريف وعلى طريق الزائرين بين النجف وكربلاء بكمية تصل إلى نحو 25 ألف وجبة طعام يومياً لكل منفذ من المنافذ.أما في الجانب الصحي فأوضح رحيم أنَّ هناك 10 مفارز طبية نشرتها العتبة ووفرت لها ملاكات متخصصة، إضافة إلى متطوعين من خارج البلاد بالتعاون مع دائرة صحة النجف، وفقا للصحيفة الرسمية.وفي كربلاء، افتتح قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، مساحات كبيرة من صحنَي العقيلة زينب (ع)، والإمام الحسن (ع) في المدينة القديمة بشكل مؤقت لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين لإحياء مراسيم زيارة الأربعين.وقال المهندس المسؤول على مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) علي عدنان: إنَّ العتبة الحسينية خصصت أماكن لمبيت الزائرين ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (ع) بطاقة استيعابية تبلغ (600) ألف زائر.وذكر أنَّ المبيت سيكون جزء منه مخصصاً للمتطوعين ضمن أقسام العتبة الذين تتراوح أعدادهم بين 10ـ 20 ألف متطوع، كما يتضمن المشروع خدمات أخرى غير المبيت منها خدمات طبية ومركز للمفقودين، إضافة إلى خدمات خاصة بتوزيع الطعام.وبين عدنان أنَّ صحن الإمام الحسن (ع) سيشهد أيضاً فتح أماكن خاصة للمبيت من خلال نصب سرادقات كبيرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزائرين.