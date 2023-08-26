طقس الأسبوع الحالي في العراق: انخفاض جديد بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس يوم غد الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الاثنين صحو في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشار إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".ولفت البيان إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وسترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد، فيما ستنخفض عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".