تصنيف جديد للعراق بمؤشر أنظمة الرعاية الصحية.. المرتبة الـ79 عالمياً والـ11 عربياً

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير التعليم يوجه بإيقاف امتحانات الدور الثاني تسعة أيام
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465826-638286330977379451.jpg
تصنيف جديد للعراق بمؤشر أنظمة الرعاية الصحية.. المرتبة الـ79 عالمياً والـ11 عربياً
محليات
2023-08-26 | 03:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,131 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
حل العراق، بالمرتبة الـ 79 عالميا، وبالمرتبة الـ 11 عربيا بين دول العالم بأفضل أنظمة الرعاية الصحية للعام 2023 من مؤشر الرعاية الصحية لمجلة CEOWORLD.
مؤشر الرعاية الصحية لمجلة CEOWORLD هو تحليل إحصائي للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية؛ كفاءات المتخصصين في الرعاية الصحية (الأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين)؛ التكلفة (بالدولار الأمريكي للفرد)؛ توافر الأدوية عالية الجودة، واستعداد الحكومة. كما يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة.
وينظر التصنيف إلى 110 دول حول العالم بناءً على 5 متغيرات صحية مختلفة".
ووفقا للمجلة التي "صنفت 110 دول وفقًا للعوامل التي تساهم في الصحة العامة تأتي تايوان في المركز الأول في القائمة من حيث أفضل الرعاية الصحية، حيث سجلت 78.72 من أصل 100 على مؤشر الرعاية الصحية، تليها بالمرتبة الثانية جاءت كوريا الجنوبية بـ 77.7 نقطة، وتأتي ثالثا استراليا بـ 74.11 نقطة، وتأتي رابعا كندا بـ 71.32 نقطة، وتأتي خامسا السويد بـ 70.73 نقطة.
وعربيا تأتي "الامارات في المقدمة وفي المرتبة الـ 17 عالميا بـ 52.3 نقطة، وتأتي ثانيا السعودية بـ 44.43 نقطة، وتأتي لبنان ثالثا، والبحرين رابعا، وتونس خامسا، والأردن سادسا، وعمان سابعا، والكويت ثامنا، وقطر تاسعا، والجزائر عاشرا، والعراق بالمرتبة الـ 11 وبالمرتبة الـ 79 عالميا بـ 33.84 نقطة ومصر بالمرتبة الـ 12، والسودان بالمرتبة الـ 13، وليبيا بالمرتبة الـ 14".
وسجل العراق بما يتعلق بالبنية التحتية الطبية والمهنيين70.73 نقطة، وبما يتعلق توافر الدواء والتكلفة 52.88 نقطة، وبما يتعلق جاهزية الحكومة 64.43 نقطة".
يشار الى ان العاصمة العراقية بغداد، حلت في المرتبة الأخيرة بمؤشر الرعاية الصحية العالمي خلال العام الحالي 2023، وذلك بحسب موقع نومبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول.
*ادناه تصنيف مدن العالم في المراكز الاخيرة:
وبحسب تقرير للموقع ترجمته السومرية نيوز، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة 266 من أصل 266 مدينة حول العالم بنسبة 33.5، كما جاءت بغداد في المرتبة الأخيرة اسيوياً أيضا حيث جاءت في المرتبة الـ 64 بعد مدينة دنا البنغلادشية.
وحل العراق في المرتبة 11 عربياً و87 عالمياً من أصل 89 مركزاً في مؤشر أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم للعام الماضي 2022، الصادر عن مجلة" CEO World الأمريكية".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فاجعة تُصيب وزير عراقي.. مصرع شقيقته وابنته بعد عودتهم من دفن والده (صور)
محليات
34.72%
04:28 | 2023-08-25
فاجعة تُصيب وزير عراقي.. مصرع شقيقته وابنته بعد عودتهم من دفن والده (صور)
04:28 | 2023-08-25
بينهم عراقيون.. إيران تعلن تحرير "رهائن" واعتقال الخاطفين
دوليات
27.4%
17:23 | 2023-08-24
بينهم عراقيون.. إيران تعلن تحرير "رهائن" واعتقال الخاطفين
17:23 | 2023-08-24
توجيه حكومي يخص إزالة التجاوزات
محليات
19.41%
11:54 | 2023-08-25
توجيه حكومي يخص إزالة التجاوزات
11:54 | 2023-08-25
البنتاغون يقدم معلوماته عن مقتل قائد مجموعة "فاغنر"
دوليات
18.47%
16:32 | 2023-08-24
البنتاغون يقدم معلوماته عن مقتل قائد مجموعة "فاغنر"
16:32 | 2023-08-24
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-25
عشرين
الوجود الأميركي...هدنة وتصريحات خشنة! - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-24
عشرين
الوجود الأميركي...هدنة وتصريحات خشنة! - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-24
كان يا مكان
الله يختار لك الخير دومًا - الحلقة ١٨
14:00 | 2023-08-24
كان يا مكان
الله يختار لك الخير دومًا - الحلقة ١٨
14:00 | 2023-08-24
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-25
عشرين
الوجود الأميركي...هدنة وتصريحات خشنة! - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-24
عشرين
الوجود الأميركي...هدنة وتصريحات خشنة! - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-24
كان يا مكان
الله يختار لك الخير دومًا - الحلقة ١٨
14:00 | 2023-08-24
كان يا مكان
الله يختار لك الخير دومًا - الحلقة ١٨
14:00 | 2023-08-24
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.