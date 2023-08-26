العراق بالمرتبة 45 في تصنيف أقوى دول العالم لعام 2023

ووفقا لتقرير مجلة CEOWorld 2023، فإن أقوى الدول في العالم هي تلك التي تشكل السياسات الاقتصادية العالمية وتهيمن من خلال سبع سمات رئيسية: الاستقرار السياسي، والنفوذ الاقتصادي، وميزانية الدفاع، والأسلحة، والتحالفات العالمية، والقوة الناعمة، والقوة العسكرية.في حين قد يجادل البعض بأن القوة تعتمد على البراعة السياسية للدولة أو النظام العسكري والدفاعي القوي، فإن هذه السمات هي ما يميز الدول عن بعضها البعض.الدول الثلاث الأكثر قوة هي الولايات المتحدة والصين وروسيا، تليها الهند والمملكة المتحدة واليابان. وتأتي فرنسا وألمانيا في المركز الثاني مباشرة، بينما جاءت كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا في المراكز العشرة الأولى. والدول الخمس الأخيرة في الترتيب هي ليبيريا والصومال وبنين وبوتان ومولدوفا.أقوى دول العالم 2023