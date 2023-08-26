الامتحانات تدفع طالب بالثالث المتوسط لحرق نفسه في صلاح الدين

وقال مراسلنا في محافظة صلاح الدين، إن "طالباً في الصف الثالث المتوسط، أقدم على حرق نفسه بسبب الضغوط النفسية وصعوبة الاسئلة".وأضاف، أن "الحادثة تمت قبل ثلاثة أيام، حيث نُقل الطالب إلى أربيل لتلقي العلاج، وفارق الحياة اليوم متأثراً بالحروق".يذكر ان امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الثاني انطلقت يوم 21 أغسطس/ آب لعام 2023 في تمام الساعة السابعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق وستستمر حتى 29 أغسطس/ آب.