العدل تُصادق على توصيات لجنة إكمال دراسة النزلاء

وذكرت وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شواني صادق، على توصيات لجنة اكمال دراسة النزلاء لجميع المراحل (الابتدائية - الثانوية - الجامعية)، والتي تضمنت العمل على افتتاح مراكز امتحانية داخل جميع الاقسام الاصلاحية، وتوفير الاجواء المناسبة لهم للتعليم".وأكد وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية - رئيس اللجنة، برهان القيسي، ان "الوزير صادق على عدة توصيات قدمتها اللجنة والتي تضمنت مفاتحة وزارة التربية بتوفير مراكز امتحانية داخل الاقسام الاصلاحية، وفتح مدرسة للدراسة المتوسطة في قسم تأهيل الاحداث واقامة ورش خاصة بتعليم المودعين".وتابع: "من ضمن التوصيات سيتم اقامة دورات ودروس تقوية للطلبة المودعين الاحداث تقدم من قبل موظفي وزارة العدل بما لا يتعارض مع اعمالهم الوظيفية"، موضحا ان "هذه التوصيات جاءت وفق المنهاج الوزاري بتوفير كافة مستلزمات التعليم والتأهيل للنزلاء في تطبيق معايير حقوق الانسان في الاقسام الاصلاحية".