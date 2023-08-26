لأول مرة منذ عقدين.. زوار من آمرلي يتوجهون لكربلاء سيراً على الأقدام (صور)

وقال مراسلنا في محافظة صلاح الدين، إن "عددا كبيرا من زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، توافدوا من قضاء آمرلي الى محافظة كربلاء المقدسة، لأول مرة سيرا على الاقدام من بعد أول مسير لهم في العام 2004".وأظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، لقطات من مسير الزوار الى محافظة كربلاء المقدسة، لإحياء مراسيم اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وكان العراق قد أعلن النصر على عصابات داعش الارهابية في العام 2017 باستعادة كامل أراضيه منه.وبين الحين والاخير، تزداد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014، مستغلاً الثغرات الأمنية الموجودة في المناطق التي يشن الهجوم عليها.