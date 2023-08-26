محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل

وجاء في وثيقة صادرة عن المحافظ، وسام الجبوري، وردت لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً للسلطة التي خولتها ولغرض تقديم افضل الخدمات لزائري اربعينية الإمام الحسين (ع)، ولمقتضيات مصلحة العمل، قررنا تعطيل الدوام الرسمي في محافظة بابل ابتداءً من يوم الأحد 3 ايلول 2023 وحتى يوم الخميس 8 ايلول 2023".واستثنى القرار، "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية".