بسبب "التلاعب بالأسماء".. المحاضرون يتظاهرون امام تربية البصرة (صور)

وقال ممثل خريجي وملاك تربية البصرة، محمد الموسوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة من وزارة التربية ورئاسة الوزراء تواجدت صباح اليوم، في المحافظة واجتمع مع مدير عام تربية البصرة ومدراء أقسام الأقضية لحسم ملف ملحق البصرة".وأضاف، أن "ملحق البصرة تم التصويت عليه في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025) بعدد 35 ألف ما بين محاضر وإداري"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الأعداد تمثل حاجة فعلية ويمتلكون ما يثبت من مباشرة بالمدارس واستمرارية وتأييد".وأكد، أن "مديرية التربية في البصرة رفعت نحو 20 ألف أسم عن طريق مدراء الأقسام، واكثر الأسماء عن طريق المحسوبية والمنسوبية فيما جرى استبعاد أسماء المتظاهرين وبعدد يقدر 15 ألف شخص مستبعد"، مطالباً "بجرد الأسماء ورفع العدد بشكل كامل وكما مقرر 35 ألف".