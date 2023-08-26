غدا.. انضمام الطائرة A220 الخامسة لأسطول الناقل الوطني

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " تستعد لاستلام الطائرة الخامسة والاخيرة من طراز A220، ضمن العقد المبرم مع شركة ايرباص".وأضافت، ان "طائرة الايرباص من طراز A220، ستصل مطار بغداد الدولي يوم غد الأحد، بعد انطلاقها من مطار ميرابل في مدينة مونتريال الكندية، بقيادة طاقم عراقي، وستنضم رسمياً الى أسطول الناقل الوطني العراقي".وأشارت الى ان "طائرة الايرباص القادمة هي الخامسة والاخيرة من العقد المبرم مع شركة ايرباص، وبإمكان الوزارة ان تجدد العقد على خمس طائرات أخرى أن اقتضت المصلحة ذلك".وأوضح البيان، ان "طائرة الايرباص A220 تمتاز بمواصفات عالية من بينها قلة استهلاك الوقود، إضافة الى احتوائها على نظام معالجات وتشخيص متطور، أما جسم الطائرة فيحظى بانسيابية، كما انها تحتوي على مواد تعتبر اخر ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعة هياكل الطائرات".وأكد البيان، أن "هذا النوع من الطائرات يكون مجهزا بمنظومة انترنت الى جانب وسائل ترفيه متطورة للمسافرين".ونوّهت، بأن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يولي ملف الناقل الوطني اهتماما بالغا من حيث تعزيزه بأرقى أنواع الطائرات من أفضل المناشئ العالمية، وإصلاح الطائرات المتوقفة عن الخدمة، إلى جانب تفعيل الحجز الالكتروني المسبق على قطع تذاكر السفر".وتابعت، أنها "تسير قدما في استكمال عقود شراء الطائرات عبر تعاقدات مباشرة مع شركتي بوينغ وإيرباص"، لافتة الى انه "انضمت حتى الان(6) طائرات من طراز 737 ماكس – 8، ضمن العقد المبرم مع شركة بوينغ، والذي يشتمل أيضا على شراء( 10) طائرات من طراز 737 ماكس – 10، على أن تتم جدولة استلامها حتى العام 2027".وأشار بيان الوزارة الى "انضمام طائرة واحدة نوع بوينغ 787 دريم لاينر واسعة البدن وطويلة المدى من أصل عشر طائرات، مؤكدا أن الطائرة الثانية من المقرر أن تصل إلى مطار بغداد الدولي، الشهر المقبل".يشار الى انه ا"نضمت حتى الآن (12) طائرة الى أسطول الخطوط الجوية العراقية، بطرازات مختلفة من شركتي ايرباص وبوينغ".