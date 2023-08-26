بالفيديو.. حريق يطال "بركة نفط" في سامراء

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لحريق "بركة نفط" في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مراسل السومرية، إن هناك تسرباً لاحد أنابيب نقل النفط أدى إلى تكون بركة واندلاع حريق فيها جنوب سامراء.

وأضاف أن قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي والدفاع المدني مستنفرين لإخماد الحريق الذي اندلع في البركة.

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