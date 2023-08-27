لأحياء الزيارة الأربعينية.. مطار النجف يُحصي أعداد الزائرين الوافدين خلال يوم

السومرية نيوز – محليات



أحصى مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم الأحد، أعداد الزائرين الوافدين عبر المطار خلال يوم واحد، فيما بين أن عدد الرحلات بلغ 65 رحلة.

وذكر اعلام المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أعداد الزائرين الوافدين، الى مدينة أمير المؤمنين (عليه السلام) عبر مطار النجف الأشرف الدولي يوم أمس السبت المصادف 26/08/2023 بلغ 8812 زائراً".



وأضاف، أن "الزائرين جاءوا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".