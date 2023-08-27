السجن المؤبد بحق 5 تجار مخدرات ببغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "القي القبض على احدهم في مدخل بغداد الشمالي قادما من محافظة اربيل بعدما ضبطت بحوزته كيلو غرام من المواد المخدرة، فيما القي القبض على اثنين اخرين في منطقة العبيدي بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "المحكمة نفسها اصدرت حكمين اخرين بالسجن المؤبد بحق شخصين ضبطت بحوزتهما كيلو غرام من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها على المتعاطين".وتابع أن "الاحكام بحقهم تأتي استنادا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".