العراق على موعد مع زخات أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية خاصة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".