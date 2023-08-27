حادث سير يتسبب بزحامات مرورية على جسر المعلق ببغداد (صور)

السومرية نيوز – محليات



تسبب حادث سير، اليوم الأحد، بزحامات مرورية على جسر المعلق وسط العاصمة بغداد، فيما أدى الحادث لإصابات بسيطة.

وقال مراسلنا، إن حادثاً مرورياً حصل بين عجلتين على الجسر المعلق في العاصمة بغداد، مبيناً أن الحادث تسبب بزحامات مرورية وإيقاف شبه تام لحركة السير على الجسر.



وأضاف، أن الحادث أدى لنشوب إصابات بسيطة لسائقي العجلتين.