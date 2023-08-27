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التعليم تحدد المعدلات الدنيا للقبول بالدراسات المسائية
محليات
2023-08-27 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدلات الدنيا للقبول بالدراسات المسائية للعام الدراسي (2023 – 2024)، حاصرة أجورها بين 750 ألفا وثلاثة ملايين دينار.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، حيدر العبودي، إن "الوزارة سمحت للطالب الحاصل على معدل 70 كحد أدنى بالتقديم في كليات التمريض والهندسة، أما كليات التقنيات الطبية والصحية والطب البيطري، فيتم التقديم عليها في الدراسة المسائية بفارق لا يزيد على عشر درجات أسوة بزملائهم المقبولين في الدراسات الصباحية ضمن القبول المركزي".
وأضاف أن "كليات العلوم والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بمختلف مسمياتها، ستسمح للطلبة بالتقديم على الدراسات المسائية للحاصلين على معدل 65 بالمئة فما فوق، بينما سيكون التقديم على الدراسات الإنسانية وتضم القانون والعلوم السياسية والإدارة والاقتصاد، بمعدل 65 بالمئة، أما باقي التخصصات، فأدنى معدل فيها هو 60 بالمئة".
وبشأن أجور الدراسات المسائية لمختلف الكليات والأقسام العلمية والإنسانية، بين العبودي أنه "سيستوفى مبلغ ثلاثة ملايين دينار للمقبولين بكليات الهندسة لأقسام: النفط والمعماري والطب الحياتي، أما بقية الأقسام الهندسية فحددت بمبلغ مليونين و250 ألف دينار، بينما كانت للكليات التقنية الهندسية، مليونا و750 ألف دينار.
وتابع أن كليات التمريض والطب البيطري، حددت أجورها بمليون و750 ألف دينار، والكليات التقنية الصحية والطبية والتحليلات المرضية وعلوم الحياة فرع الأحياء المجهرية بكليات العلوم والعلوم الطبية التطبيقية، بمبلغ مليونين و250 ألفا، بينما تبلغ في الكليات ذات التخصصات العلمية كافة مليونا و500 ألف دينار".
وأردف أن "الكليات ذات التخصصات الإنسانية وتشمل القانون والإدارة والاقتصاد والتقنية الإدارية، إضافة إلى كليات وأقسام العلوم السياحية، حددت بمبلغ مليون و200 ألف دينار، أما بقية الكليات الإنسانية الأخرى فكان مبلغها 900 ألف دينار".
ونوه بأن "المعاهد التقنية الطبية حددت مبالغها بمليوني دينار، أما للمعاهد التقنية التكنولوجية فكانت مليونا و200 ألف دينار، ولبقية المعاهد التقنية، 750 ألف دينار"، وفقا للصحيفة الرسمية.
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