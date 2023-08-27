الحكم بالسجن 15 عامًا بحق المدانة بمقتل الطفل "موسى"

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد 27 أب/أغسطس 2023، حكماً بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدانة بمقتل الطفل "موسى ولاء".



وذكرت نقابة المحامين العراقيين في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نقيب المحامين أحلام اللامي حضرت جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل "موسى"، مضيفة ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدانة بمقتله، وفقًا لأحكام المادة ٤١٠ / الشق الأول، من قانون العقوبات العراقي".

وبعد ذلك، بين المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وادوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بتندبات والذي أفضى الى موته بمتلازمة الطفل المعنف".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لإحكام المادة 182/أ الأصولية".



وأثارت جريمة قتل الطفل العراقي "موسى ولاء" يوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023، واعترافات زوجة أبيه بتعذيبه حتى الموت، وما تضمنته تلك الاعترافات من تفاصيل مروعة، حالة غضب واسعة بين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبدأت القصة بالعثور على الطفل موسى ولاء (7 سنوات)، وهو ملقى على الأرض في منزل والده الذي يعمل بأحد الأجهزة الأمنية، وقد فارق الحياة والديدان تلتف حول عنقه.



وكان الطفل موسى يقطن مع شقيقه في منزل والديهما وزوجته الثانية، بعد انفصاله عن والدتهما.



وحسب مصادر خاصة للسومرية، إضافة لما تضمنته اعترافات زوجة الأب، فإن الطفل تعرض لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيه، إذ تداول نشطاء صورا تظهر آثار التعذيب في مختلف أنحاء جسد الطفل موسى.

ووفقا لمصادر، فإن أنواع التعذيب التي تعرض لها الطفل هي الصعق بالكهرباء، والطعن بالسكين في أنحاء جسده، والإرغام على تناول كميات كبيرة من الملح، والكي بالنار، والخنق.



وألقت السلطات الأمنية، القبض على زوجة الأب المتهمة بقتل الطفل موسى، في حين أفادت مصادر بأن السيدة لا تعاني أي أمراض نفسية.



*اعترافات مروعة

وفي 3 أب/اغسطس 2023، نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، التابعة لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثق اعترافات مروعة للمتهمة، قالت فيها إنها ضربت الطفل موسى ضربة قوية على جانب رأسه الأيمن وسقط بعدها على الأرض.