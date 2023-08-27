التربية توضح آلية التقديم على العقود الجديدة (فيديو)

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية، تفاصيل 50 ألف درجة وظيفية ستُعلنها للعمل كمُحاضرين سيتم فتح التقديم عليها إلكترونياً.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" الوزارة طالبت المديريات العامة للتربية في (بغداد رصافة 1و2و3، كرخ 1،2،3، نينوى، ذي قار، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، ميسان، صلاح الدين، المثنى) بتحديد حاجتها الفعلية".وأضاف، أنه "تكون آلية الاختيار والتفاضل بين المُتقدمين حسب سنوات التخرج والمعدل، وتكون الأولوية للحاجة من الاختصاصات العلمية والشواغر المُستعصية وتُقسم الدرجات بحسب الكثافة السكانية في الأقضية والنواحي".وتابع، "يُخصص بشكل عادل من هذه الدرجات لذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات ولمن لديه خدمة سابقة في وزارة التربية، وسيتم نشر رابط التقديم والتعليمات كافة ببيان من المكتب الإعلامي في وقت لاحق عبر المنصات الرسمية للوزارة".