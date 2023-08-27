إتلاف 196 كغم من المواد المخدرة في بغداد

وذكر عضو الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أشرف الدهان مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اتلاف ما يقارب 196 كغم من المواد المخدرة في قسم الطب العدلي بالعاصمة بغداد، والتي تم ضبطها بمحاضر قانونية وبواقع (90) كغم من مادة الكبتاجون و(57) كغم من مادة الافيون و(46) كغم من مادة الكرستال و(2) كغم من مادة الحشيشة".واكد الدهان ان "اتلاف المخدرات إنجاز للحكومة العراقية والبرنامج الحكومي وهو خطوة مهمة للقضاء على انتشار المخدرات"، مبينا ان "عملية اتلاف المخدرات مرت بثلاث مراحل، الاولى تم فيها الرزم وتحضير مكان الاتلاف والمرحلة الثانية مرحلة التحميل والنقل، والثالثة عملية حرق واتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية".