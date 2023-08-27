السجن 15 سنة بحق مهربي المشتقات النفطية في البصرة

وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين (الاثنى عشر) قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كردستان ومنه الى خارج العراق".وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".