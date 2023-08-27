بالصور.. أجواء مرقد الامام علي (ع) قُبيل زيارة الأربعين

السومرية نيوز - محليات



غص مرقد الإمام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الاحد، بجموع الزائرين من مختلف البلدان، في إطار الزيارة المليونية، بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وشهدت أرجاء مرقد الإمام علي (عليه السلام)، توافد جموع الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن الوافدين من خارج العراق، حيث أقاموا مجالس العزاء الحسينية، وسط أجواء من الحزن على مصاب الإمام الحسين (عليه السلام).