بينهم نساء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير "مروع" في ميسان (صور)

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادثاً مرورياً مروعاً حصل نتيجة تصادم عجلتين، أدى لمصرع شابين وإصابة أربعة نساء بجروح خطيرة".وأضاف، أن "الحادث حصل في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان".