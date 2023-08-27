احباط محاولة تهريب (30) شاحنة محملة بالحديد في ميناء أم قصر

الدائرة أوضحت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ فريق عملٍ من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق البصرة الذي قام بالتحرّي وجمع المعلومات، أحبط عمليَّات تهريبٍ تقوم بها إحدى الشركات في ميناء أم قصر الشمالي؛ لإخراج سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بمادة (رول بليت حديد وشيلمان)، بعد التلاعب بأوزانها وأوراقها الرسميَّة؛ بغية عدم دفع الرسوم الگمرگيَّة والضريبيَّة كاملةً.وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى رصيف مخزن البضاعة في الميناء، لاحظ إكمال إجراءات (30) شاحنةً مُحمَّلةً بالمادة المذكورة، وإصدار جواز مرورٍ لها؛ لغرض الخروج من البوابات الرئيسة للميناء، لكن سرعة تحرُّك الفريق نحو البوابات والحاسبة الإلكترونيَّة فيها؛ للتأكُّد من عدم خروج أيَّة شاحنةٍ، أحبطت محاولة إخراجها.ولفتت الدائرة إلى أنَّه تمَّ ربط "منفيست" الباخرة الخاصَّة بالحمولة، واحتساب فرق الرسوم، بعد أن لاحظ الفريق، الذي قام بتدقيق المعاملة الگمرگيَّة، وجود تلاعبٍ في أمر التسليم وتقليل الأوزان؛ لعدم احتساب الكميَّة كاملة.