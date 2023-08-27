أهالي الديوانية يتظاهرون على تردي تجهيز الكهرباء (صور)

تظاهر العشرات من أبناء قضاء غماس في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، على تردي تجهيز الكهرباء في القضاء.

وقال مراسل السومرية نيوز ان "اهالي قضاء غماس في الديوانية تظاهروا احتجاجا على تردي تجهيز الكهرباء".



وأضاف ان "المتظاهرين توجهوا الى بناية قائممقامية القضاء وطالبوا بإقالة قائممقام القضاء احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم".