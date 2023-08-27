الوقف السني يطالب بالتحقيق بالاستيلاء على مسجد في بغداد

طالب ديوان الوقف السني، الأحد، بالتحقيق باستيلاء "جماعة مارقة" على مسجد في بغداد.

وأكد الديوان في بيان أدناه نصه، أن "هذا المسجد يتبع له رسمياً"، معتبراً أن "الاستيلاء عليه تم بطريقة خارجة عن القانون والشرع".



وأضاف أنه "سيتوجه الى الطرق القانونية والمحاكم الخاصة لاسترجاع حقه وايقاف هذا العدوان السافر على بيت من بيوت الله".