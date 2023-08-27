سياسي مستقل: "العفو العام" مُلزم ولا يخص السنة فقط

وقال الدليمي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هذا القانون لا يشمل السنة فقط بل حتى سجناء الشيعة"، لافتاً إلى أن 70% من السجناء هم أبرياء كما أن نصف السجناء الشيعة هم أبرياء أيضاً".وأضاف، "الآلاف سجنوا بناءً على معلومات غير صحيحة وعن طريق المخبر السري وانتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت التعذيب".وتابع الدليمي، أن "الإطار الموجود الآن يختلف عن إطار ما قبل 10 سنوات"، مبيناً أن "القيادات الشيعية أصبحت تعي أهمية بناء العراق مع الشركاء"، منوهاً إلى أن "بعض الشخصيات والجهات تتاجر بهذا القانون خدمة لمصالح شخصية".وأتم السياسي المستقل، بالقول: "قانون العفو العام ما يزال في مجلس الوزراء وسيشمل الكثير من الدعاوى"، مؤكداً: "أخذنا الموافقة لإصدار هذا القانون".