السومرية تنشر نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي تباعاً

السومرية نيوز - محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات السادس الابتدائي/ الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 .



وانهى قبل أيام طلاب السادس الابتدائي امتحانات الدور الثاني في بغداد والمحافظات.



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