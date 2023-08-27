متظاهرون يقطعون طريق كركوك وأربيل لمنع تسليم مقر أمني

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بقيام متظاهرين بقطع الطريق بين محافظتي كركوك وأربيل لمنع تسليم مقر أمني.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين قاموا مساء اليوم الاحد، بقطع الطريق بين كركوك وأربيل".

وأضاف المصدر أن "قطع الطريق من أجل منع تسليم مقر قيادة العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.