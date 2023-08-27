في ميسان.. "إجراء مروري" لحماية الزوار (صور)

اتخذت مديرية مرور محافظة ميسان، إجراءً مرورياً لحماية الزوار المتوجهين لمحافظة كربلاء.



وقال اعلام المرور في بيان، "بتوجيه مباشر من قبل العميد حيدر محمد داغر المحمداوي مدير مرور محافظة ميسان، من أجل سلامة الزائرين الذين يسيرون على الأقدام نحو قبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام باشرت شعبة العلاقات والإعلام بحملة توعوية على طريق (البتيرة) وتم وضع لاصق فسفوري على حقائب الزائرين لكي تسهل رؤيتهم أثناء السير ليلا".

وأضاف "كذلك تم إرشاد السواق وحثهم على الإلتزام بالسرعة والإنتباه وعدم قيادة المركبة تحت تأثير النعاس حفاظا على سلامة الجميع".