بمشاركة 30 فرقة إطفاء.. اخماد حريق أندلع بـ5 مخازن "كبيرة" ببغداد (صور)

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة وزير الداخلية وقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علگ، أحكمت فرقنا سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل خمسة مخازن كبير للخشب ومواد النجارة شديده الاحتراق مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح الجينكو في منطقة حي تونس شمال بغداد".وأضافت، ان "فرق الدفاع استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن واحكمت سيطرتها الكاملة على النيران وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وطالب الدفاع المدني، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق بادئ الأمر".