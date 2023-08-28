نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نتائج امتحانات السادس الابتدائي/ الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 ستنشر تباعاً".وأنهى قبل أيام طلاب السادس الابتدائي امتحانات الدور الثاني في بغداد والمحافظات.لمتابعة نتائج الامتحانات اضغط على الرابط أدناه: