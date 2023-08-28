طقس العراق لنهاية الأسبوع الحالي.. آب يرحل بدرجات حرارة "اربعينية"

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".واضافت أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابعت، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".