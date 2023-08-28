الداخلية تصدر تنويهاً يخص دورة 70 وتُحدد المعدلات المرشحة للقبول

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها " أرسلت رسائل نصية إلى المرشحين للوجبة الأولى من المتقدمين على كلية الشرطة دورة 70".وأضافت: "بالإمكان التعرف على المعدلات المرشحة للقبول من خلال الوثائق".ادناه الوثائق: ـ