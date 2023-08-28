كركوك.. السجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "القي القبض عليه وبحوزته (1) كيلو و(56) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكرستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".