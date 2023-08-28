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عراقيون وأجانب.. طريق نجف - كربلاء يغّص بزوار أربعينية الامام الحسين (صور)

محليات

2023-08-28 | 04:57
عراقيون وأجانب.. طريق نجف - كربلاء يغّص بزوار أربعينية الامام الحسين (صور)
2,449 مشاهدة



السومرية نيوز - محليات


غّص طريق نجف – كربلاء، بحشود مليونية هائلة من الزائرين، من داخل العراق وخارجه، الوافدين لإحياء مراسيم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في محافظة كربلاء المقدسة.

واكتظت كربلاء المقدسة التي تعيش أجوائها الروحية المميزة، بزحف مليوني من الزائرين المحليين من مختلف المدن العراقية فضلا عن وفود من دول عربية وأجنبية، لترسم بذلك مشهدها المأساوي وكرنفال حزنها.
 
وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الاثنين، دخول أكثر من مليون زائر حتى الآن عبر المنافذ البرية والجوية، فيما توقع زيادة بأعداد الزائرين مقارنة عن السنوات السابقة.

وقال الوائلي في تصريح فيديوي تابعته السومرية نيوز، إن "عدد الوافدين عبر المنافذ البرية والمطارات منذ بداية الزيارة بتاريخ 17 آب لغاية يوم أمس تجاوز المليون زائر اجنبي".

وتابع ان "عدد الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي قد تجاوز الـ 100 ألف زائر"، مشيرا الى ان "هذه الإجراءات تسير وفق الخطة المعدة لهذا الغرض".

وبين ان "هناك ضوابط أعدت من قبل الحكومة ووزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية بشأن دخول الزائرين"، لافتا الى ان "دخول الزائرين الاجانب من الجنسيات الاخرى غير الايرانية يكون عن طريق منفذ الشيب الحدودي اما البقية عن طريق مطاري بغداد والنجف الاشرف الدوليين والمنافذ البرية الخمسة الاتحادية وثلاثة منافذ في اقليم كردستان".

الى لك، أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أن خطة الزيارة الأربعينية خالية من القطوعات، فيما أشارت إلى تخصيص طرق جديدة لسير المركبات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومدير المرور العامة، تم وضع خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور أثناء زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف، أن "الخطة المرورية تتلخص بتعزيز مديرية مرور محافظة كربلاء المقدسة بالدوريات والأشخاص والدراجات من المحافظات القريبة لها ومنها ذي قار والديوانية وواسط وديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين".

وأكد القيسي "عدم وجود قطوعات تذكر ضمن الخطة المرورية، لكن يوجد تحويل في بعض الأحيان لمسار سير المركبات، لتسهيل حركة المرور وحفاظاً على أرواح الزائرين"، لافتا إلى أنه "تم ‏تخصيص المسار الأيمن للزائرين الذي يتوجهون نحو محافظة كربلاء المقدسة سيراً على الأقدام، أما المسار الأيسر سيكون لحركة المركبات ذهاباً وإياباً".

وتابع أنه "تم تخصيص طرق بديلة لسير المركبات، وتم استطلاعها وتحديدها من قبل وزير الداخلية ومدير المرور العامة، إضافة إلى تأثيث تلك الطرق بالعلامات المرورية الشاخصة والأرضية وكذلك بالعلامات الإرشادية"، داعيا المواطنين، إلى "الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حرصاً من المديرية على أرواحهم والحفاظ على انسيابية حركة السير".

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