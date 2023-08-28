مخالفة للشروط.. ضبط مستلزمات طبية في كمرك ام قصر الشمالي

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكن من ضبط ارسالية (مستلزمات طبية) مخالف لشروط وضوابط الخزن وتجاوز المدة القانونية اللازمة لوجودها داخل الميناء".وأضافت، ان "عملية الضبط تمت من خلال المعلومة الواردة من جهاز المخابرات الوطني ومديرية منفذ ام قصر الشمالي وبأسناد من شرطة الكمارك".