المحكمة الاتحادية تحسم الطعون بقانون الانتخابات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
قصص الآيات في القرآن
من
12:00 AM
الى
12:59 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في ميسان.. "إجراء مروري" لحماية الزوار (صور)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466066-638288190696300103.jpg
المحكمة الاتحادية تحسم الطعون بقانون الانتخابات
محليات
2023-08-28 | 07:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,785 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
نظرت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة علنية، اليوم الاثنين، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018).
وبحسب بيان صادر عن المحكمة وورد لـ السومرية نيوز، أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل
محليات
29.15%
10:52 | 2023-08-26
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل
10:52 | 2023-08-26
عراقية تحرز هدفا "مارادونيا" في بطولة أندية السيدات
رياضة
25.57%
12:11 | 2023-08-26
عراقية تحرز هدفا "مارادونيا" في بطولة أندية السيدات
12:11 | 2023-08-26
يحيى الفخراني: عادل إمام لا أستاذ ولا زعيم
فن وثقافة
24.51%
03:17 | 2023-08-27
يحيى الفخراني: عادل إمام لا أستاذ ولا زعيم
03:17 | 2023-08-27
بعد اللغط الكبير.. موقف قانوني حول الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل "موسى"
محليات
20.77%
15:39 | 2023-08-27
بعد اللغط الكبير.. موقف قانوني حول الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل "موسى"
15:39 | 2023-08-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-28
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-28
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-27
Morning Live
الرياضة لا تعرف عمر معين - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-27
Morning Live
الرياضة لا تعرف عمر معين - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-27
كان يا مكان
الله قادر أن يضيء حياتك من جديد - الحلقة ١٩
13:00 | 2023-08-26
كان يا مكان
الله قادر أن يضيء حياتك من جديد - الحلقة ١٩
13:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-28
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-28
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-27
Morning Live
الرياضة لا تعرف عمر معين - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-27
Morning Live
الرياضة لا تعرف عمر معين - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-27
كان يا مكان
الله قادر أن يضيء حياتك من جديد - الحلقة ١٩
13:00 | 2023-08-26
كان يا مكان
الله قادر أن يضيء حياتك من جديد - الحلقة ١٩
13:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.