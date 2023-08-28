بعد مناشدة اسرته.. تحرك حكومي نحو دار "علي الوردي"

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "العراق يحظى بمجموعة متميزة ونخب علمية أكاديمية يشار لها بالبنان في مختلف دول العالم من بينها المؤرخ والكاتب علي والوردي".وأشار البيان إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير مناشدة عائلة الدكتور الوردي واستجابة لها، ووجه الأجهزة المختصة بالعمل على اخلاء دار الدكتور التي يسكنها احد المواطنين في منطقة الكاظمية ببغداد ويرفض اخلائها، اذ شرعت قوة من اللواء الثامن بالشرطة الاتحادية واستخبارات اللواء ذاته والشرطة المحلية والمنفذ العدلي بإخلاء الدار، وابلاغ أسرة الكاتب الوردي بإستلام هذه الدار".ووجه السوداني، وفق البيان، "بمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بشأن مناشدة أسرة الكاتب والمؤرخ على الوردي رحمة الله تعالى عليه ورغبتهم في تحويل الدار إلى صرح ثقافي".