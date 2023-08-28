السوداني يعلن إعدام ثلاثة مدانين بتفجير الكرادة

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل، اليوم الاثنين، عوائل شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر تموز سنة 2016، وتسبب بسقوط المئات من الضحايا بين شهيد وجريح".وأبلغ السوداني، أهالي الضحايا، بأنه "جرى ليلة أمس وصباح اليوم، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مطلقاً في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب".واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى "مطالب ذوي الشهداء، موجهاً بمتابعة متطلباتهم الخاصة، وتذليل العقبات أمام كل ما يعترض تحقيقها".