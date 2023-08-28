اثناء نقلهم الزائرين.. استشهاد واصابة جنديين جراء انقلاب عجلتهم في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جندياً استشهد وأصيب اخر بعد انقلاب عجلتهم اثناء عملية نقل الزائرين من منفذ الشيب الحدودي الى مركز المدينة في محافظة ميسان".وأشارت الى ان "العجلة لا تحمل زائرين".