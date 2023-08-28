في بغداد.. افتتاح معرض لخط القرآن الكريم

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، افتتاح معرض لخط القرآن الكريم الذي أقامته دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع تجمع خطاطي العراق.



وقال وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني خلال افتتاح المعرض، إن "فريقاً من الخطاطين وبجهود شخصية مجتمعة لخط المصحف الشريف من كل أطياف العراق ومحافظاته قام بعمل مثمر جسد محبة العراقيين لبعظهم الذي هو تجربة فريدة من نوعها".

وأضاف أن "هذا الكتاب يجمعنا دائماً بكل مذاهبنا وأدياننا ومسمياتنا"، كاشفاً عن "تبني رئاسة الوزراء طباعة هذا المنجز بذات الحجم الذي كتب به ليقدم كهدايا الى مكتبات العالم".

من جانبه، بين المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي، أن "هذا المعرض يمثل رداً حضارياً على كل الإساءات إتجاه القرآن، الذي ارتقى إلى الإنسانية الحقيقة في مواجهة الهجمة الشرسة لكتاب الإسلام المقدس"، داعياً إلى "الإحتفاء سنوياً بهذه المعجزة التي نزلت على صدر نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام".

وتزينت قاعة المعارض الكبرى التي شهدت حضوراً لافتاً من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي بعرض ثلاثين جزءاً كاملاً من أجزاء المصحف الشريف عمل على إنجاز خط تحفتها الفنية 30 خطاطاً من مختلف محافظاتنا العزيزة من أعضاء تجمع خطاطي العراق.