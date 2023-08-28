بالصور.. وفاة واصابة 43 زائرا بحادث تصادم في ذي قار

وقالت المديرية لـ السومرية نيوز، ان "حادث تصادم بين حافلة وسيارة حمل أخرى كبيرة على طريق البصرة – ناصرية، ما تسبب بوفاة 8 وإصابة 35 زائرا ".وأضافت ان "الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة ما أدى الى انحراف السيارات عن مسارها".واشارت الى انه "تم نقل المصابين لمستشفى الناصرية التعليمي، والجثث للطب العدلي لغرض التعرف على هوياتهم".