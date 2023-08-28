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بالصور.. وفاة واصابة 43 زائرا بحادث تصادم في ذي قار
محليات
2023-08-28 | 12:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,111 مشاهدة
اعلنت مديرية مرور محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، وفاة واصابة 43 زائرا بحادث تصادم على طريق البصرة – ناصرية.
وقالت المديرية لـ السومرية نيوز، ان "حادث تصادم بين حافلة وسيارة حمل أخرى كبيرة على طريق البصرة – ناصرية، ما تسبب بوفاة 8 وإصابة 35 زائرا ".
وأضافت ان "الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة ما أدى الى انحراف السيارات عن مسارها".
واشارت الى انه "تم نقل المصابين لمستشفى الناصرية التعليمي، والجثث للطب العدلي لغرض التعرف على هوياتهم".
الصور ادناه:
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