من البصرة.. صبي يتحدى الإعاقة ويقدم خدمة للزوار.. هذا ما يطلبه

طالب صبي في محافظة البصرة يقدم خدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بأطراف صناعية بعد الإعاقة التي يعاني منها.

وقال مهدي حسنين علي لـ السومرية، "اقدم الخدمة للزوار منذ يومين في منفذ الشلامجة"، مطالباً بـ"اطراف صناعية".



وأعلن مدير منفذ الشلامجة الحدودي اللواء إبراهيم شرهان فرج، اليوم الاثنين، عن دخول أكثر من 2500 موكب الى العراق عبر المنفذ، فيما أشار الى ان عدد الزوار الداخلين يوميا بلغ 100 ألف زائر.

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