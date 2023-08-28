التخطيط تؤكد استعدادها لتدريب موظفي الدولة بمختلف المستويات

أكد مدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط فؤاد الربيعي، الاثنين، استعداد المركز لتقديم الدورات التدريبية لموظفي الدولة بمختلف المستويات.

وقال المركز في بيان، "استقبل مدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات ممثل رئيس الوزراء ومستشاره قاسم الظالمي، بحضور مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز، ونقل الظالمي شكراً خاصاً من رئيس الوزراء للجهود التي يبذلها المركز في إقامة الدورات التدريبية للمدراء العامين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة".

ولفت إلى أن "هذه الدورات من شأنها تطوير الأداء الوظيفي للمدراء العامين، فضلاً عن تحقيق التنسيق والتقارب بين مؤسسات الدولة".



ونقل البيان عن الربيعي، تأكيده "استعداد المركز الوطني لتقديم الدورات التدريبية لموظفي الدولة بمختلف المستويات وفي أي وقت"، منوهاً إلى أن "أبواب المركز ستبقى مفتوحة لإقامة أكبر عدد من الدورات على مدار السنة".