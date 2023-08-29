إعلان نتائج الاختبار التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، نتائج الاختبار التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " تعلن نتائج الاختبار التنافسي للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2023-2024".



وأضافت، أن "الطلبة بإمكانهم، الاطلاع على النتائج للمحافظات جميعها عبر الرابط الإلكتروني التالي: -