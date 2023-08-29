للمطالبة بنقل الأوائل لوزارة التعليم.. عشرات الموظفين يتظاهرون في بغداد (صور)

وقال مراسلنا، إن عدداً من موظفي الدولة والذين بلغوا عددهم 100 موظف، بدوا بالتجمع والتظاهر، امام بناية دائرة المالية، خلف مستشفى شيخ زايد، في العاصمة بغداد.وأضاف، أن المتظاهرين يطالبون بشمول جميع الأوائل، ونقلهم الى وزارة التعليم العالي، والغاء شرط النقل حسب احتياجات الجامعات.وذكر، أن موظفين هيئة الاستثمار يرفضون العودة الى دوائرهم.